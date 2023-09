All FC 24 player ratings ranked by Overall

The FC 24 player ratings have arrived for both the Premier League and Women’s Super League. Now we can take a look at the best players from a variety of clubs, including which position they prefer.

The best FC 24 players have already been announced, but if your favourite player wasn’t on that list, take a look at the ratings below to see where they land in EA Sports FC 24.

So take a look below where you’ll find the FC 24 player ratings for both the Premier League and Women’s Super League listed by their Overall rank.

All FC 24 Premier League player ratings Below you’ll find a table for all 617 players from the Premier League in FC 24. If you’re looking for a specific player, position, rating, club or name, then the best way to do so is by using Crtl+F to find what you’re looking for in this table of all FC 24 Premier League players. Image credit: EA Sports Here are all of the players from the Premier League in FC 24: Rank Name Club Position Rating 1 Erling Haaland Manchester City ST 91 2 Kevin De Bruyne Manchester City CM 91 3 Mohamed Salah Liverpool RW 89 4 Rúben Santos Gato Alves Dias Manchester City CB 89 5 Rodrigo Hernández Cascante Manchester City CDM 89 6 Virgil van Dijk Liverpool CB 89 7 Alisson Ramses Becker Liverpool GK 89 8 Carlos Henrique Venancio Casimiro Manchester Utd CDM 89 9 Bruno Miguel Borges Fernandes Manchester Utd CAM 88 10 Bernardo Mota Carvalho e Silva Manchester City CM 88 11 Ederson Santana de Moraes Manchester City GK 88 12 Martin Ødegaard Arsenal CAM 87 13 Heung Min Son Spurs LW 87 14 Bukayo Saka Arsenal RW 86 15 Sandro Tonali Newcastle Utd CDM 86 16 Andrew Robertson Liverpool LB 86 17 Christopher Nkunku Chelsea CF 86 18 João Pedro Cavaco Cancelo Manchester City LB 86 19 Trent Alexander-Arnold Liverpool RB 86 20 Diogo José Teixeira da Silva Liverpool CF 85 21 Phil Foden Manchester City LW 85 22 Jack Grealish Manchester City LW 85 23 Emiliano Martínez Aston Villa GK 85 24 André Onana Manchester Utd GK 85 25 Thomas Partey Arsenal CDM 85 26 Marcus Rashford Manchester Utd LW 85 27 Declan Rice Arsenal CDM 85 28 John Stones Manchester City CB 85 29 Kieran Trippier Newcastle Utd RB 85 30 Raphaël Varane Manchester Utd CB 85 31 Bruno Guimarães Moura Newcastle Utd CM 84 32 Moussa Diaby Aston Villa RM 84 33 Luis Díaz Liverpool LW 84 34 Gabriel dos S. Magalhães Arsenal CB 84 35 Gabriel Fernando de Jesus Arsenal ST 84 36 Gabriel Teodoro Martinelli Silva Arsenal LW 84 37 Pierre-Emile Højbjerg Spurs CDM 84 38 Reece James Chelsea RB 84 39 Romelu Lukaku Chelsea ST 84 40 James Maddison Spurs CAM 84 41 Lisandro Martínez Manchester Utd CB 84 42 Nick Pope Newcastle Utd GK 84 43 Aaron Ramsdale Arsenal GK 84 44 Thiago Alcântara Liverpool CM 84 45 Thiago Emiliano da Silva Chelsea CB 84 46 Kyle Walker Manchester City RB 84 47 Sven Botman Newcastle Utd CB 83 48 Christian Eriksen Manchester Utd CM 83 49 Enzo Fernández Chelsea CM 83 50 Cody Gakpo Liverpool CF 83 51 Luiz Frello Filho Jorge Arsenal CDM 83 52 Hugo Lloris Spurs GK 83 53 João Maria Palhinha Gonçalves Fulham CDM 83 54 Pau Francisco Torres Aston Villa CB 83 55 William Saliba Arsenal CB 83 56 Luke Shaw Manchester Utd LB 83 57 Raheem Sterling Chelsea LW 83 58 Manuel Akanji Manchester City CB 82 59 Rodrigo Bentancur Spurs CM 82 60 Mark Flekken Brentford GK 82 61 Joško Gvardiol Manchester City CB 82 62 Kai Havertz Arsenal CAM 82 63 Joelinton Apolinário de Lira Newcastle Utd CM 82 64 Mateo Kovačić Manchester City CM 82 65 Alexis Mac Allister Liverpool CM 82 66 Darwin Núñez Liverpool ST 82 67 Jordan Pickford Everton GK 82 68 Cristian Romero Spurs CB 82 69 Jadon Sancho Manchester Utd LW 82 70 Fabian Schär Newcastle Utd CB 82 71 Dominik Szoboszlai Liverpool CAM 82 72 Youri Tielemans Aston Villa CM 82 73 Guglielmo Vicario Spurs GK 82 74 Callum Wilson Newcastle Utd ST 82 75 Nathan Aké Manchester City CB 81 76 Miguel Almirón Newcastle Utd RW 81 77 Edson Álvarez West Ham CDM 81 78 Antony Matheus dos Santos Manchester Utd RW 81 79 Norberto Gomes Betuncal Everton ST 81 80 Ben Chilwell Chelsea LB 81 81 Arnaut Danjuma Everton ST 81 82 Diego Carlos Santos Silva Aston Villa CB 81 83 Lewis Dunk Brighton CB 81 84 Alexander Isak Newcastle Utd ST 81 85 Ibrahima Konaté Liverpool CB 81 86 Dejan Kulusevski Spurs RW 81 87 Bernd Leno Fulham GK 81 88 Giovani Lo Celso Spurs CAM 81 89 Lucas Tolentino Coelho de Lima West Ham CAM 81 90 Mason Mount Manchester Utd CAM 81 91 Pedro Antonio Porro Sauceda Spurs RB 81 92 Leandro Trossard Arsenal CF 81 93 Alexandre Moreno Lopera Aston Villa LB 80 94 Julián Álvarez Manchester City ST 80 95 Harvey Barnes Newcastle Utd LW 80 96 Emiliano Buendía Aston Villa RM 80 97 Moisés Caicedo Chelsea CDM 80 98 David Raya Martin Arsenal GK 80 99 José Diogo Dalot Teixeira Manchester Utd RB 80 100 Wataru Endo Liverpool CM 80 101 Pervis Estupiñán Brighton LB 80 102 Boubacar Kamara Aston Villa CDM 80 103 Victor Lindelöf Manchester Utd CB 80 104 Anthony Martial Manchester Utd ST 80 105 Joel Matip Liverpool CB 80 106 Kaoru Mitoma Brighton LM 80 107 Richarlison de Andrade Spurs ST 80 108 Aaron Wan-Bissaka Manchester Utd RB 80 109 Ollie Watkins Aston Villa ST 80 110 Benjamin White Arsenal RB 80 111 Nicolò Zaniolo Aston Villa RM 80 112 Oleksandr Zinchenko Arsenal LB 80 113 Nayef Aguerd West Ham CB 79 114 Leon Bailey Aston Villa RM 79 115 Folarin Balogun Arsenal ST 79 116 Yves Bissouma Spurs CDM 79 117 Jarrod Bowen West Ham RM 79 118 Dan Burn Newcastle Utd CB 79 119 Matty Cash Aston Villa RB 79 120 Philippe Coutinho Correia Aston Villa CAM 79 121 Marc Cucurella Saseta Chelsea LB 79 122 Lucas Digne Aston Villa LB 79 123 Axel Disasi Chelsea CB 79 124 Douglas Luiz Soares de Paulo Aston Villa CDM 79 125 Eberechi Eze Crystal Palace CAM 79 126 Łukasz Fabiański West Ham GK 79 127 Wesley Fofana Chelsea CB 79 128 Joe Gomez Liverpool CB 79 129 Dean Henderson Manchester Utd GK 79 130 José Pedro Malheiro de Sá Wolves GK 79 131 Ezri Konsa Aston Villa CB 79 132 Mohammed Kudus West Ham RW 79 133 Harry Maguire Manchester Utd CB 79 134 Solly March Brighton RM 79 135 Matheus Luiz Nunes Wolves CM 79 136 John McGinn Aston Villa CM 79 137 Scott McTominay Manchester Utd CDM 79 138 Ben Mee Brentford CB 79 139 Tyrone Mings Aston Villa CB 79 140 Gonzalo Montiel Nott'm Forest RB 79 141 Stefan Ortega Manchester City GK 79 142 Ivan Perišić Spurs LW 79 143 Kalvin Phillips Manchester City CDM 79 144 Ethan Pinnock Brentford CB 79 145 Robert Lynch Sánchez Chelsea GK 79 146 Tomáš Souček West Ham CDM 79 147 James Tarkowski Everton CB 79 148 Jurriën Timber Arsenal CB 79 149 Kurt Zouma West Ham CB 79 150 Tyler Adams AFC Bournemouth CDM 78 151 Joachim Andersen Crystal Palace CB 78 152 Michail Antonio West Ham ST 78 153 Alphonse Areola West Ham GK 78 154 Serge Aurier Nott'm Forest RB 78 155 Benoît Badiashile Chelsea CB 78 156 Saïd Benrahma West Ham LM 78 157 Vladimír Coufal West Ham RB 78 158 Mahmoud Dahoud Brighton CM 78 159 Issa Diop Fulham CB 78 160 Cheick Doucouré Crystal Palace CDM 78 161 Martin Dúbravka Newcastle Utd GK 78 162 Emerson Leite De Souza Spurs RB 78 163 Felipe Augusto de Almeida Monteiro Nott'm Forest CB 78 164 Remo Freuler Nott'm Forest CDM 78 165 Conor Gallagher Chelsea CM 78 166 Pascal Groß Brighton CM 78 167 Vicente Guaita Panadero Crystal Palace GK 78 168 Marc Guéhi Crystal Palace CB 78 169 Rico Henry Brentford LB 78 170 Nicolas Jackson Chelsea ST 78 171 Mario Lemina Wolves CDM 78 172 Sean Longstaff Newcastle Utd CM 78 173 Tyrell Malacia Manchester Utd LB 78 174 Matheus Santos Carneiro Da Cunha Wolves ST 78 175 Konstantinos Mavropanos West Ham CB 78 176 Bryan Mbeumo Brentford RW 78 177 Tanguy Ndombele Spurs CM 78 178 Nélson Cabral Semedo Wolves RB 78 179 Norberto Murara Neto AFC Bournemouth GK 78 180 Michael Olise Crystal Palace RW 78 181 Pablo Sarabia García Wolves RM 78 182 Nicolas Pépé Arsenal RM 78 183 Jacob Ramsey Aston Villa LM 78 184 Sergio Reguilón Rodríguez Spurs LB 78 185 Emile Smith Rowe Arsenal LW 78 186 Takehiro Tomiyasu Arsenal RB 78 187 Micky van de Ven Spurs CB 78 188 Joël Veltman Brighton RB 78 189 James Ward-Prowse West Ham CM 78 190 Adam Webster Brighton CB 78 191 Joe Willock Newcastle Utd CM 78 192 Tosin Adarabioyo Fulham CB 77 193 André Filipe Tavares Gomes Everton CDM 77 194 Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira Fulham CAM 77 195 Taiwo Awoniyi Nott'm Forest ST 77 196 Philip Billing AFC Bournemouth CM 77 197 Bryan Gil Salvatierra Spurs LW 77 198 Dominic Calvert-Lewin Everton ST 77 199 Timothy Castagne Fulham RB 77 200 Trevoh Chalobah Chelsea CB 77 201 Aaron Cresswell West Ham LB 77 202 Ben Davies Spurs CB 77 203 Craig Dawson Wolves CB 77 204 Eric Dier Spurs CB 77 205 Jérémy Doku Manchester City RM 77 206 Abdoulaye Doucouré Everton CM 77 207 Harvey Elliott Liverpool CAM 77 208 Emerson Palmieri dos Santos West Ham LB 77 209 Fábio Daniel Ferreira Vieira Arsenal CAM 77 210 Morgan Gibbs-White Nott'm Forest CAM 77 211 Demarai Gray Everton LM 77 212 Idrissa Gueye Everton CDM 77 213 Danny Ings West Ham ST 77 214 Curtis Jones Liverpool CM 77 215 Saša Kalajdžić Wolves ST 77 216 Michael Keane Everton CB 77 217 Justin Kluivert AFC Bournemouth RM 77 218 Jefferson Lerma Crystal Palace CDM 77 219 Saša Lukić Fulham CM 77 220 Noni Madueke Chelsea RW 77 221 James Milner Brighton CM 77 222 Moussa Niakhaté Nott'm Forest CB 77 223 Christian Nørgaard Brentford CDM 77 224 Pablo Fornals Malla West Ham LM 77 225 Pedro Lomba Neto Wolves LM 77 226 Nathan Redmond Burnley RM 77 227 Davinson Sánchez Spurs CB 77 228 Oliver Skipp Spurs CDM 77 229 Manor Solomon Spurs LW 77 230 Konstantinos Tsimikas Liverpool LB 77 231 Matt Turner Nott'm Forest GK 77 232 Destiny Udogie Spurs LB 77 233 Donny van de Beek Manchester Utd CM 77 234 Willian Borges da Silva Fulham LM 77 235 Yoane Wissa Brentford LW 77 236 Eric Bailly Manchester Utd CB 76 237 Willy Boly Nott'm Forest CB 76 238 Nathan Collins Brentford CB 76 239 Maxwel Cornet West Ham LM 76 240 Josh Cullen Burnley CDM 76 241 Mikkel Damsgaard Brentford CAM 76 242 Daniel Castelo Podence Wolves LM 76 243 Danilo Santos de Oliveira Nott'm Forest CDM 76 244 Bobby De Cordova-Reid Fulham RM 76 245 Fraser Forster Spurs GK 76 246 Malo Gusto Chelsea RB 76 247 Jack Harrison Everton LM 76 248 Aaron Hickey Brentford RB 76 249 Rasmus Højlund Manchester Utd ST 76 250 Rob Holding Arsenal CB 76 251 Hee Chan Hwang Wolves LM 76 252 Igor Julio dos Santos de Paulo Brighton CB 76 253 Alex Iwobi Everton RM 76 254 Vitaly Janelt Brentford CDM 76 255 Mathias Jensen Brentford CM 76 256 Raúl Jiménez Fulham ST 76 257 João Victor Gomes da Silva Wolves CDM 76 258 Brennan Johnson Nott'm Forest RW 76 259 Sam Johnstone Crystal Palace GK 76 260 Jonathan Castro Otto Wolves LB 76 261 Thilo Kehrer West Ham CB 76 262 Max Kilman Wolves CB 76 263 Adam Lallana Brighton CAM 76 264 Orel Mangala Nott'm Forest CM 76 265 Kevin Mbabu Fulham RB 76 266 Dwight McNeil Everton LM 76 267 Tyrick Mitchell Crystal Palace LB 76 268 Jacob Murphy Newcastle Utd RW 76 269 Nuno Albertino Varela Tavares Arsenal LB 76 270 Angelo Ogbonna West Ham CB 76 271 Amadou Onana Everton CDM 76 272 Harrison Reed Fulham CDM 76 273 Antonee Robinson Fulham LB 76 274 Jeffrey Schlupp Crystal Palace CDM 76 275 Marcos Senesi AFC Bournemouth CB 76 276 Matt Targett Newcastle Utd LB 76 277 Kenny Tete Fulham RB 76 278 Hamed Traorè AFC Bournemouth LM 76 279 Danny Welbeck Brighton ST 76 280 Ashley Young Everton LB 76 281 Anel Ahmedhodžić Sheffield Utd CB 75 282 Rayan Aït-Nouri Wolves LB 75 283 Kristoffer Ajer Brentford CB 75 284 Alejandro Garnacho Ferreyra Manchester Utd LW 75 285 Dele Alli Everton CM 75 286 Sander Berge Burnley CM 75 287 Jordan Beyer Burnley CB 75 288 Armando Broja Chelsea ST 75 289 Josh Brownhill Burnley CM 75 290 Séamus Coleman Everton RB 75 291 Leander Dendoncker Aston Villa CM 75 292 Emmanuel Dennis Nott'm Forest ST 75 293 Matt Doherty Wolves RB 75 294 Odsonne Edouard Crystal Palace ST 75 295 Mohamed Elneny Arsenal CDM 75 296 Wes Foderingham Sheffield Utd GK 75 297 Ben Godfrey Everton CB 75 298 Anthony Gordon Newcastle Utd LW 75 299 Gustavo Hamer Sheffield Utd CM 75 300 Callum Hudson-Odoi Chelsea LW 75 301 Milos Kerkez AFC Bournemouth LB 75 302 Cheikhou Kouyaté Nott'm Forest CDM 75 303 Tariq Lamptey Brighton RB 75 304 Jamaal Lascelles Newcastle Utd CB 75 305 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace ST 75 306 Mykhailo Mudryk Chelsea LW 75 307 Arijanet Murić Burnley GK 75 308 Vitaliy Mykolenko Everton LB 75 309 Eddie Nketiah Arsenal ST 75 310 Robin Olsen Aston Villa GK 75 311 Connor Roberts Burnley RB 75 312 Marek Rodák Fulham GK 75 313 Ryan Sessegnon Spurs LB 75 314 Jonjo Shelvey Nott'm Forest CM 75 315 Dominic Solanke AFC Bournemouth ST 75 316 Zack Steffen Manchester City GK 75 317 Marcus Tavernier AFC Bournemouth LM 75 318 Bertrand Traoré Aston Villa RM 75 319 Alejo Veliz Spurs ST 75 320 Bart Verbruggen Brighton GK 75 321 Carlos Vinícius Alves Morais Fulham ST 75 322 Harry Wilson Fulham RM 75 323 Chris Wood Nott'm Forest ST 75 324 Ryan Yates Nott'm Forest CDM 75 325 Zeki Amdouni Burnley ST 74 326 Jordan Ayew Crystal Palace RW 74 327 Ross Barkley Luton Town CAM 74 328 Calvin Bassey Fulham CB 74 329 David Brooks AFC Bournemouth RM 74 330 Tom Cairney Fulham CM 74 331 Calum Chambers Aston Villa CB 74 332 Ryan Christie AFC Bournemouth RM 74 333 Nathaniel Clyne Crystal Palace RB 74 334 Levi Colwill Chelsea CB 74 335 Lewis Cook AFC Bournemouth CM 74 336 Amad Diallo Manchester Utd RW 74 337 John Egan Sheffield Utd CB 74 338 Jean-Philippe Gbamin Everton CDM 74 339 Ryan Giles Luton Town LWB 74 340 Taylor Harwood-Bellis Manchester City CB 74 341 Will Hughes Crystal Palace CM 74 342 Ui Jo Hwang Nott'm Forest ST 74 343 Ben Johnson West Ham RB 74 344 Jakub Kiwior Arsenal CB 74 345 Tino Livramento Newcastle Utd RB 74 346 Tom Lockyer Luton Town CB 74 347 Ian Maatsen Chelsea LB 74 348 Benson Manuel Burnley RM 74 349 Neal Maupay Everton ST 74 350 Jakub Moder Brighton CM 74 351 Marvelous Nakamba Luton Town CDM 74 352 Reiss Nelson Arsenal RW 74 353 Oliver Norwood Sheffield Utd CDM 74 354 Đorđe Petrović Chelsea GK 74 355 Chris Richards Crystal Palace CB 74 356 Jaïro Riedewald Crystal Palace CDM 74 357 Albert Sambi Lokonga Arsenal CDM 74 358 Malang Sarr Chelsea CB 74 359 Sergio Gómez Martín Manchester City LB 74 360 Adam Smith AFC Bournemouth RB 74 361 Thomas Strakosha Brentford GK 74 362 Japhet Tanganga Spurs RB 74 363 Tote António Gomes Wolves CB 74 364 Joel Ward Crystal Palace RB 74 365 Joe Worrall Nott'm Forest CB 74 366 Mathias Jørgensen Brentford CB 74 367 Anass Zaroury Burnley LM 74 368 Max Aarons AFC Bournemouth RB 73 369 Simon Adingra Brighton LM 73 370 Ola Aina Nott'm Forest LB 73 371 Jaidon Anthony AFC Bournemouth LM 73 372 Cameron Archer Sheffield Utd ST 73 373 Chris Basham Sheffield Utd CB 73 374 Daniel Bentley Wolves GK 73 375 Jayden Bogle Sheffield Utd RWB 73 376 Cédric Ricardo Alves Soares Arsenal RB 73 377 Jack Cork Burnley CDM 73 378 Josh Dasilva Brentford CM 73 379 Paul Dummett Newcastle Utd CB 73 380 Hjalmar Ekdal Burnley CB 73 381 Anthony Elanga Nott'm Forest RW 73 382 Fábio Daniel Soares Silva Wolves ST 73 383 Evan Ferguson Brighton ST 73 384 Ryan Fredericks AFC Bournemouth RB 73 385 Jóhann Berg Guðmundsson Burnley CAM 73 386 Wayne Hennessey Nott'm Forest GK 73 387 João Pedro Junqueira de Jesus Brighton ST 73 388 Issa Kaboré Luton Town RWB 73 389 Thomas Kaminski Luton Town GK 73 390 Caoimhin Kelleher Liverpool GK 73 391 Lloyd Kelly AFC Bournemouth CB 73 392 Emil Krafth Newcastle Utd RB 73 393 Tim Krul Luton Town GK 73 394 Jacob Bruun Larsen Burnley ST 73 395 Romeo Lavia Chelsea CDM 73 396 Rico Lewis Manchester City RB 73 397 Scott McKenna Nott'm Forest CB 73 398 Kieffer Moore AFC Bournemouth ST 73 399 Frank Onyeka Brentford CDM 73 400 Nathaniel Phillips Liverpool CB 73 401 Tim Ream Fulham CB 73 402 Jay Rodriguez Burnley ST 73 403 Charlie Taylor Burnley CB 73 404 Auston Trusty Sheffield Utd CB 73 405 Lesley Ugochukwu Chelsea CM 73 406 Neco Williams Nott'm Forest RB 73 407 Illia Zabarnyi AFC Bournemouth CB 73 408 Elijah Adebayo Luton Town ST 72 409 Adrián San Miguel Castillo Liverpool GK 72 410 Ameen Al Dakhil Burnley CB 72 411 Steven Alzate Brighton CM 72 412 Elliot Anderson Newcastle Utd CM 72 413 Jarrad Branthwaite Everton CB 72 414 Youssef Chermiti Everton ST 72 415 Hannes Delcroix Burnley CB 72 416 Alfie Doughty Luton Town LWB 72 417 James Garner Everton CDM 72 418 Billy Gilmour Brighton CDM 72 419 Kortney Hause Aston Villa CB 72 420 Tom Heaton Manchester Utd GK 72 421 Ethan Horvath Nott'm Forest GK 72 422 Hugo Bueno López Wolves LB 72 423 Loris Karius Newcastle Utd GK 72 424 Keane Lewis-Potter Brentford LW 72 425 Max Lowe Sheffield Utd LWB 72 426 Javier Manquillo Gaitán Newcastle Utd RB 72 427 Oli McBurnie Sheffield Utd ST 72 428 Carlton Morris Luton Town ST 72 429 Lewis O'Brien Nott'm Forest CM 72 430 Dara O'Shea Burnley CB 72 431 Dango Ouattara AFC Bournemouth RM 72 432 Nathan Patterson Everton RB 72 433 Ionuț Andrei Radu AFC Bournemouth GK 72 434 Darren Randolph AFC Bournemouth GK 72 435 Matt Ritchie Newcastle Utd LM 72 436 Jack Robinson Sheffield Utd CB 72 437 Pape Matar Sarr Spurs CM 72 438 Kevin Schade Brentford RW 72 439 Alex Scott AFC Bournemouth CM 72 440 Stefan Bajcetic Maquieira Liverpool CDM 72 441 James Tomkins Crystal Palace CB 72 442 Mads Juel Andersen Luton Town CB 71 443 George Baldock Sheffield Utd RWB 71 444 Amari'i Bell Luton Town LWB 71 445 Tahith Chong Luton Town RM 71 446 Jordan Clark Luton Town CM 71 447 Keinan Davis Aston Villa ST 71 448 John Fleck Sheffield Utd CM 71 449 Isaac Hayden Newcastle Utd CDM 71 450 Chris Mepham AFC Bournemouth CB 71 451 Pelly-Ruddock Mpanzu Luton Town CM 71 452 Ben Osborn Sheffield Utd LWB 71 453 Facundo Pellistri Manchester Utd RW 71 454 Jesurun Rak-Sakyi Crystal Palace RW 71 455 Mads Roerslev Brentford RWB 71 456 Joe Rothwell AFC Bournemouth CM 71 457 Jason Steele Brighton GK 71 458 Harry Toffolo Nott'm Forest LB 71 459 James Trafford Burnley GK 71 460 Jan Paul van Hecke Brighton CB 71 461 Victor da Silva Burnley RB 71 462 Naouirou Ahamada Crystal Palace CM 70 463 Álvaro Fernández Carreras Manchester Utd LWB 70 464 Andrey N. dos Santos Nott'm Forest CM 70 465 Shandon Baptiste Brentford CM 70 466 Samuel Bastien Burnley CM 70 467 Marcus Bettinelli Chelsea GK 70 468 Giulian Biancone Nott'm Forest CB 70 469 Reece Burke Luton Town CB 70 470 Adam Davies Sheffield Utd GK 70 471 Julio César Enciso Brighton LM 70 472 Terence Kongolo Fulham CB 70 473 Jamal Lowe AFC Bournemouth ST 70 474 Emiliano Marcondes AFC Bournemouth CAM 70 475 James McAtee Manchester City CAM 70 476 Chiedozie Ogbene Luton Town CF 70 477 Gabriel Osho Luton Town CB 70 478 Aaron Ramsey Burnley LM 70 479 Antoine Semenyo AFC Bournemouth ST 70 480 Conor Bradley Liverpool RB 69 481 Jacob Brown Luton Town ST 69 482 Facundo Buonanotte Brighton RM 69 483 Allan Campbell Luton Town CM 69 484 Thomas Cannon Everton ST 69 485 Darko Churlinov Burnley RM 69 486 Tommy Doyle Manchester City CM 69 487 Lyle Foster Burnley ST 69 488 Yasser Larouci Sheffield Utd LWB 69 489 Rhys Norrington-Davies Sheffield Utd LWB 69 490 Michael Obafemi Burnley ST 69 491 Jonathan Panzo Nott'm Forest CB 69 492 Jaden Philogene Aston Villa RM 69 493 Rodrigo Muniz Carvalho Fulham ST 69 494 Cauley Woodrow Luton Town ST 69 495 Andi Zeqiri Brighton ST 69 496 Luke Berry Luton Town CM 68 497 Rhian Brewster Sheffield Utd ST 68 498 Jeff Hendrick Newcastle Utd CM 68 499 Hannibal Mejbri Manchester Utd CM 68 500 Tyler Morton Liverpool CDM 68 501 Wilson Odobert Burnley LW 68 502 Dan Potts Luton Town CB 68 503 Mads Bech Sørensen Brentford CB 68 504 Boubacar Traoré Wolves CDM 68 505 Ismaila Coulibaly Sheffield Utd CM 67 506 Conor Coventry West Ham CDM 67 507 Diego Manuel J. da Silva Moreira Chelsea LM 67 508 CJ Egan-Riley Burnley RB 67 509 Charlie Goode Brentford CB 67 510 Tim Iroegbunam Aston Villa CDM 67 511 Anthony Knockaert Fulham RM 67 512 Matt Macey Luton Town GK 67 513 Loïc Mbe Soh Nott'm Forest CB 67 514 Teden Mengi Manchester Utd CB 67 515 Darío Sarmiento Manchester City RW 67 516 James Shea Luton Town GK 67 517 Anis Slimane Sheffield Utd CM 67 518 Bénie Traore Sheffield Utd ST 67 519 Tino Anjorin Chelsea RW 66 520 Malcolm Ebiowei Crystal Palace RW 66 521 Nathan Ferguson Crystal Palace LB 66 522 Mark Gillespie Newcastle Utd GK 66 523 Lewis Hall Newcastle Utd LB 66 524 James Hill AFC Bournemouth CB 66 525 Daniel Jebbison Sheffield Utd ST 66 526 João Manuel Neves Virgínia Everton GK 66 527 Luca Warrick Koleosho Burnley LM 66 528 Alex Mighten Nott'm Forest LW 66 529 Arthur Okonkwo Arsenal GK 66 530 Cole Palmer Manchester City CAM 66 531 Scott Carson Manchester City GK 65 532 Carney Chukwuemeka Chelsea CM 65 533 Jhon Durán Aston Villa ST 65 534 Lewis Fiorini Manchester City CM 65 535 Bashir Humphreys Chelsea CB 65 536 Gavin Kilkenny AFC Bournemouth CDM 65 537 Glen Rea Luton Town CDM 65 538 Lawrence Vigouroux Burnley GK 65 539 Joseph Anang West Ham GK 64 540 Brandon Austin Spurs GK 64 541 Oscar Bobb Manchester City RW 64 542 Bruno André Cavaco Jordão Wolves CM 64 543 Marcelo Flores Arsenal LW 64 544 Tom King Wolves GK 64 545 Remi Matthews Crystal Palace GK 64 546 Ben Chrisene Aston Villa LWB 63 547 Lewis Dobbin Everton LM 63 548 Kyle John Everton RB 63 549 Billy Koumetio Liverpool CB 63 550 Lewis Miley Newcastle Utd CM 63 551 Admiral Muskwe Luton Town ST 63 552 Myles Peart-Harris Brentford CM 63 553 Dane Scarlett Spurs ST 63 554 Slobodan Tedić Manchester City ST 63 555 Luke Chambers Liverpool LB 62 556 Ben Doak Liverpool RW 62 557 Tyrese Francois Fulham CM 62 558 Kaide Gordon Liverpool RW 62 559 Ji Soo Kim Brentford CB 62 560 Kobbie Mainoo Manchester Utd CDM 62 561 Luke Mbete Manchester City CB 62 562 Alex Murphy Newcastle Utd CB 62 563 Jarell Quansah Liverpool CB 62 564 Shola Shoretire Manchester Utd CAM 62 565 Louie Watson Luton Town CAM 62 566 Harvey White Spurs CDM 62 567 Rhys Bennett Manchester Utd CB 61 568 Ethan Brierley Brentford CM 61 569 Owen Dodgson Burnley LB 61 570 Denis Franchi Burnley GK 61 571 James Furlong Brighton LB 61 572 Luke Harris Fulham CAM 61 573 Joe Hodge Wolves CM 61 574 Vítězslav Jaroš Liverpool GK 61 575 Charlie McNeill Manchester Utd ST 61 576 Nathan Moriah-Welsh AFC Bournemouth CM 61 577 Dion Pereira Luton Town RM 61 578 Lewis Richardson Burnley ST 61 579 Reuell Walters Arsenal RB 61 580 Dylan Williams Chelsea LB 61 581 Nathan Young-Coombes Brentford ST 61 582 Ellery Balcombe Brentford GK 60 583 Antwoine Hackford Sheffield Utd ST 60 584 Jack Hinshelwood Brighton CDM 60 585 Ben Knight Manchester City RW 60 586 Michael Olakigbe Brentford LW 60 587 Tyler Onyango Everton CM 60 588 William Osula Sheffield Utd ST 60 589 Ashley Phillips Spurs CB 60 590 Femi Seriki Sheffield Utd RWB 60 591 Joe White Newcastle Utd CAM 60 592 Daniel Chesters West Ham RM 59 593 Amario Cozier-Duberry Arsenal LW 59 594 Connor McAvoy Fulham CB 59 595 Tayo Adaramola Crystal Palace LB 58 596 Mackenzie Hunt Everton LM 58 597 Andy Lonergan Everton GK 58 598 Tom McGill Brighton GK 58 599 Jamie Mullins Brighton CAM 58 600 Stefan Parkes Fulham LB 58 601 George Wickens Fulham GK 58 602 Caleb Chukwuemeka Aston Villa LW 57 603 Bobby Clark Liverpool CM 57 604 Joshua Feeney Aston Villa CB 57 605 Marcelo Pitaluga Liverpool GK 57 606 Filip Marschall Aston Villa GK 57 607 Divin Mubama West Ham ST 57 608 Idris Odutayo Fulham CB 57 609 Ollie O'Neill Fulham CAM 57 610 Jack Wells-Morrison Crystal Palace CM 57 611 Joe Whitworth Crystal Palace GK 57 612 Rico Richards Aston Villa LM 56 613 George Shelvey Nott'm Forest GK 56 614 Jordan Amissah Sheffield Utd GK 55 615 Marcus Dewhurst Sheffield Utd GK 55 616 Chris Donnell Fulham CM 55 617 Imari Samuels Brighton LB 55